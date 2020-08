Bollettino di oggi: 205.662 guariti (+192), 35.441 deceduti (+4), 19.195 casi attuali (+757)

Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati registrati ufficialmente 260.298 casi di infezione dal nuovo coronavirus.

Nelle ultime ventiquattro ore a 192 persone è stata certificata la guarigione dal Covid, dato in calo rispetto a ieri dove le persone che si erano riprese dalla malattia erano state 267. Pertanto i guariti dal Covid salgono complessivamente a 205.662.

Oggi i decessi per le complicazione dell'infezione del coronavirus sono stati 4, in calo rispetto ai 7 di ieri. Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono morte di Covid-19 35.441 persone.

Le persone attualmente positive al coronavirus confermano il trend di crescita degli ultimi giorni, registrando una crescita di 757 e portando così il bilancio degli infetti a 19.195. Più di mille persone risultano oggi ricoverate in ospedale con sintomi, 1.045 per la precisione a fronte dei 971 ricoveri di ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 65 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri. Le persone che si curano a casa con sintomi lievi o con un decorso asintomatico della malattia sono oggi 18.085, 1.487 in più rispetto a ieri.

Dei 953 nuovi casi registrati oggi, 146 arrivano dal Lazio, seguito dai 116 di Veneto, Emilia-Romagna e Campania e dai 110 della Lombardia. In tutte le altre regioni i nuovi contagi sono al di sotto di cento, in particolare 91 in Sardegna e 65 in Sicilia. Proprio in Sicilia, secondo la nota del bollettino, 58 nuovi positivi "sono immigrati ospiti dell'Hotspot di Lampedusa." Le regioni a contagi zero sono tre: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 45.914 tamponi.