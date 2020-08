Maltempo e nubifragi in Veneto: Verona, Vicenza e Padova le più colpite

Oltre 300 interventi dei Vigili del fuoco in Veneto per soccorrere la popolazione colpita domenica 23 agosto da violenta grandine, forti piogge e vento, che si sono abbattuti in particolare su Verona, Padova e Vicenza.

I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per tagliare alberi abbattuti e liberare le strade dai detriti e l’acqua caduta copiosa.

Nella provincia di Verona i danni maggiori. Qui a supporto delle unità di soccorso locali sono arrivati pompieri delle colonne mobili di Venezia e Rovigo.

Oltre Verona i comuni più colpiti sono Castelnuovo del Garda, Lazise, Bussolengo, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Pescantina, San Pietro in Cariano.

#Maltempo #Veneto, più di 300 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco: squadre al lavoro dal pomeriggio di ieri per contrastare i danni causati da grandine, forti piogge e vento che hanno colpito in particolare le province di #Verona, #Padova e #Vicenza#24agosto 9:30 pic.twitter.com/hdNAGJOycZ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2020

Zaia a Verona

Il governatore del Veneto Luca Zaia si sta recando a Verona per “un sopralluogo alla città colpita ieri da un potente uragano”, scrive in un comunicato stampa la Regione Veneto.

Zaia “effettuerà uan verifica di persona alle aree più colpite, accompagnato da tecnici della Protezione civile”.

Alle ore 11.30 è previsto un punto stampa presso il Municipio della città di Verona.