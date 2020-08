Migranti, pugno duro di Musumeci: ordina trasferimento fuori regione entro 24 ore

#Musumeci grida all'invasione e sforna un'ordinanza vergognosa in perfetto stile sovranista, con l'obiettivo di cercare consenso sui più fragili.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: la tutela della salute di tutti passa dalla messa in sicurezza di ognuno.

Nessuno escluso.#Sicilia pic.twitter.com/xYGCjuwHCi