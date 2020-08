Coronavirus, oggi nessun contagio a Bergamo

Nella città lombarda, tristemente diventata simbolo della pandemia, oggi finalmente non si registra nessun nuovo caso di trasmissione del virus.

Nonostante i contagi di coronavirus continuino a salire, oggi a Bergamo, città e provincia, non si sono registrati nuovi casi.

Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha messo in ginocchio Bergamo e la sua provincia, presto diventata una delle più colpite.

Proprio a Bergamo tra metà marzo e metà aprile si erano poi registrati i picchi di contagiati ogni giorno con centinaia di vittime.

Il picco massimo si era registrato il 23 marzo con 715 nuovi casi e 251 vittime.

Nella città lombarda si era anche tenuta una messa da Requiem in memoria di tutte le vittime del virus.

La musica che giunge oggi è decisamente più rasserenante ma bisogna sempre stare attenti a non abbassare la guardia.

Ricordiamo che proprio nella provincia di Bergamo, nel pieno dell'emergenza epidemiologica, su richiesta del premier Conte al presidente russo Vladimir Putin è stata inviata una squadra di esperti e medici militari russi delle truppe NBC (protezione nucleare, biologica e chimica) con attrezzature per aiutare i medici italiani impegnati a fronteggiare il coronavirus nella zona d'Italia più colpita dal Covid.