Nel Lazio nuovo record di contagi giornalieri di coronavirus

Nella Regione Lazio oggi il numero dei nuovi casi di coronavirus è stato da record: a 215 persone è stato confermato il contagio, oltre la metà dei quali si tratta di casi di importazione, ovvero di cittadini ritornati dalle vacanze.

"Oggi nel Lazio si registrano zero decessi e 215 casi, di questi il 61% sono link di rientro. Oggi è record di positivi, mai così tanti, legati in modo prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi)", si legge nel bollettino della Regione Lazio.

Si aggiunge che "sono in prevalenza giovani e asintomatici" e la situazione negli ospedali resta sotto controllo, tuttavia la priorità è "bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare".

Ricordiamo che in Italia negli ultimi giorni la curva dei contagi di Covid-19 è tornata a salire, situazione che ha alimentato le preoccupazioni su un eventuale rinvio della riapertura delle scuole, così come sull'opportunità di votare per le regionali a settembre.