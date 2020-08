Zingaretti stronca Virginia Raggi: il primo problema di Roma in questi anni

"Nessun appoggio alla Raggi, che in questi anni è stata il principale problema di Roma". Queste le parole schiette e inequivocabili espresso questa mattina dal segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, durante un intervento alla Casa della Salute a Roma, sulla ricandidatura di Virginia Raggi per il ruolo di primo cittadino e sulla possibile alleanza PD-M5S per le amministrative.

La parola d'ordine è "combattere Salvini", ma la "lotta" del PD alle elezioni amministrative di Roma non sarà a fianco dell'alleato di governo, ma con un candidato democratico.

"Noi continueremo a combattere per non regalare nulla alla destra di Salvini. In vista delle elezioni, sostenete le candidature del Pd. E' un appello che faccio a tutti gli italiani e sono contento della coerenza dimostrata dal Pd. Ripeto, l'obiettivo è combattere le destre di Salvini ovunque", prosegue Zingaretti.

Per il leader dei dem, "Roma ha bisogno di un cambiamento, di voltare pagina" e per questo "serve una grande alleanza che ridia alla Capitale quello che merita", ma "questo non coincide con l’attuale sindacatura che credo sia stata il principale problema di Roma in questi ultimi anni".

"In tutta Italia il Pd sostiene i candidati presidenti che sono l’unico argine alle vittorie delle destre di Salvini. Rispettiamo il dibattito del M5S - ha detto Zingaretti - ma comunque andremo avanti a combattere e sosterremo tutti coloro che vogliano governare bene le regioni per non regalarle a Salvini. Ci metteremo la faccia".

Le elezioni comunali a Roma sono in programma nel 2021.