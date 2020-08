Roma, un suricato al guinzaglio nelle vie del centro: parla una biologa "non è un cagnolino"

Un uomo è stato fotografato a Roma in compagnia di un animale domestico insolito, un suricato. Nonostante l'animaletto seguisse fedelmente il padrone, non si tratta di un cagnolino. La notizia è stata riportata dal giornale Il Messaggero.

A Roma tra i vari animali domestici che si possono vedere una biologa ha intercettato un suricato, al guinzaglio insieme a due cagnolini, che veniva portato in giro per le vie di Trastevere da un uomo vestito in modo tale da ricordare il paese di origine dell'animale.

La biologa, la quale ha scattato delle foto durante lo strano incontro, ha riportato la cosa al giornale Il Messaggero.

"Eravamo a Trastevere per una passeggiata quando ci siamo trovati di fronte questo signore con i cani e il piccolo suricato al guinzaglio. Una scena che mi ha colto di sorpresa e non mi ha affatto divertita" ha dichiarato al Messaggero la biologa Valentina Braccia che ha scattato le immagini che pubblichiamo.

Suricato animale che necessita dei propri simili, non è un cagnolino

Il suricato è un animale sociale che proviene dall'Africa Meridionale abituato, per natura, a vivere in gruppi numerosi e che rischia di soffrire la mancanza dei suoi simili.

"I suricati nel campo degli animali da compagnia sembrano essere divenuti di gran moda. Tanto che non è affatto difficile reperirli anche on line. Purtroppo, sottolinea, ci si dimentica che sono animali delicati che sono abituati a vivere in colonie numerose e che farli abituare ad una vita con l'uomo comporta, tra le altre cose, anche la separazione dal gruppo di appartenenza" spiega la biologa.

Non ci sono al momento notizie al riguardo del signore proprietario dell'animale. "Mentre quel signore si intratteneva al tavolo con alcuni turisti il suricato è sceso dalle sue spalle e si è messo a rovistare in mezzo ai sampietrini" conclude la biologa Braccia.