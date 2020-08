Bollettino di oggi: 203.968 guariti (+182), 35.400 deceduti (+4), 14.867 casi attuali (+134)

320 nuovi casi di Covid sono stati registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, secondo il bollettino del ministero della Salute.

Il numero complessivo dei casi di coronavirus in Italia raggiunge 254.235 dall'inizio della pandemia.

Nella giornata di oggi 182 sono le persone a cui è stata certificata la guarigione dal Covid, in aumento di 36 rispetto al dato di ieri. I guariti dall'inizio dell'epidemia salgono così a 203.968

Come avvenuto nei giorni scorsi, continua ad essere basso il numero delle vittime, che oggi sono state 4. Complessivamente i morti per Covid dall'inizio dell'epidemia in Italia sono ad oggi 35.400.

Le persone attualmente positive al coronavirus risultano essere secondo i dati del bollettino del ministero della Salute 14.867, con un incremento di 134 rispetto a ieri.

In lieve crescita il numero dei ricoveri in ospedale dei pazienti con sintomi, che oggi sono 810 rispetto ai 787 di ieri. Nelle terapie intensive si trovano 58 malati, 2 in più rispetto a ieri.

Le persone in autoisolamento domiciliare con decorso della malattia asintomatico o con sintomi lievi sono invece 13.999, in aumento rispetto al dato di ieri che risultava essere pari a 13.890.

Tra i 320 nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno, in prevalenza arrivano dal Lazio con 51, seguito dal Veneto con 46, dalla Lombardia con 43, dall'Emilia-Romagna con 41 e dalla Campania con 34. I nuovi casi risultano essere inferiori ad 8 in undici regioni, tra cui si distinguono Molise e Basilicata con zero contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 30.666 tamponi, in calo rispetto ai 36.807 test effettuati ieri.