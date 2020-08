Briatore su lockdown discoteche: Governo d’incapaci, virus non va in giro solo di notte

Flavio Briatore, proprietario della discoteca Billionaire se la prende con il Governo perché non consentirà più ai clienti di ballare. Un governo di incapaci dice e invoca la Troika in Italia.

Se dovessimo ascoltare loro, allora questo dovremmo “ribattezzarlo il virus del panettiere: che si alza la notte per lavorare e dorme di giorno”, dice Flavio Briatore ironizzando ma non troppo sulla scelta del governo di imporre il lockdown alle discoteche.

“Questi qui sono degli incapaci: anche quando hanno riaperto dopo il lockdown avevano ideato delle misure che di fatto impedivano ai ristoranti di lavorare come il plexiglass o i tre metri tra i tavoli”, prosegue Briatore che di ristoranti e di discoteche se ne intende perché ne gestisce.

Se chiudi i locali ai giovani, “non è che rimangono a casa” dice. E si poteva invece fare come abbiamo fatto noi al ‘Billionaire’, la sua discoteca Vip, dove si facevano i test sierologici e i tamponi ai dipendenti.

Zero ripresa economica

Per Briatore non ci sarà alcuna ripresa economica, perché “quelli al governo continueranno a promettere cose finché questo Paese non andrà in bancarotta”.

Meglio la Troika per Briatore, meglio che arrivi qualcuno da fuori, cioè dall’Unione Europea, a governare l’Italia.

Una Troika che “levi di mezzo questo governo perché sicuramente andrà solo peggio”.

Giovani criminalizzati

“La verità è che qui i giovani li vogliamo sempre criminalizzare in questo Paese e del resto questo governo non ha mai fatto niente per loro”, dice ancora Briatore le cui discoteche sono ovviamente riempite in larga parte dalle giovani generazioni.

Regole chiare

Manca chiarezza dice ancora Briatore, perché a Monaco, dove ha altre discoteche, la regola è stata chiara sin dall’inizio: discoteche chiuse “ed è finita lì”.

In Italia invece “non si rendono conto di come si prendono le decisioni” e come esempio pone la questione dei dipendenti assunti:

“La gente che abbiamo assunto per la stagione che fine farà? Quei ragazzi lì dove li mettiamo?”