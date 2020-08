Viviana Parisi, per Gioele si cerca in un prato

Proseguono le ricerche del piccolo Gioele di 4 anni, figlio di Viviana Parisi trovata morta ai piedi di un traliccio in circostanze misteriose. Si cerca in un prato lì vicino.

Per la ricerca del piccolo Gioele di 4 anni figlio della dj Viviana Parisi, le ricerche si sono concentrate su di un prato che si trova a pochi metri di distanza dal traliccio dove la madre è stata trovata morta l’8 agosto, riporta l'Adnkronos.

Madre e figlia erano scomparse il giorno 3 agosto, da allora non si è saputo più nulla fino al tragico epilogo di sabato 8 agosto con il ritrovamento di Viviana.

Nel prato si cercano tracce di indumenti. Il sospetto è che animali selvatici abbiano aggredito il bambino. Secondo le informazioni fornite dalla stampa, l’autopsia sul corpo di Viviana ha scoperto che la donna aveva dei segni compatibili con dei morsi di animale.

Gli investigatori stanno passando al setaccio tutte le immagini dell’area delle ricerche registrate con i droni. Si cerca qualsiasi particolare, anche il più piccolo.

Perché Viviana si è allontanata dall’auto?

Resta da capire perché Viviana Parisi si è allontanata dall’auto a seguito dell’incidente. Cosa l’ha spinta a farlo. E perché al marito ha detto che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo per comprare le scarpe al piccolo, invece ha imboccato l’autostrada ed è arrivata a Sant’Agata di Militello?

Doveva incontrare qualcuno?

La famiglia che l’ha soccorsa e il loro silenzio

Perché, poi, nonostante i numerosi appelli fatti dalla polizia alla famiglia che ha soccorso Viviana, questi non si sono messi in contatto con le autorità per fornire la loro versione sui fatti?

Cosa hanno visto che non vogliono dire o rivelare?

Molti i misteri che resteranno anche nel caso del ritrovamento di Gioele, a meno che non è ancora vivo in compagnia di qualcuno.