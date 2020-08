Incidente in vacanza per Gallera - Foto

Non certo un periodo favorevole per l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Ancora non si placano le polemiche per la gestione della pandemia nella regione di sua competenza ed ecco che riporta un incidente in vacanza.

Gallera tramite un post su Facebook ha mostrato due sue foto con la testa fasciata, urtata inavvertitamente contro un'inferriata metallica.

L'assessore rassicura i suoi follower affermando di non aver riportato alcun problema neurologico nonostante il brutto colpo e i trenta punti di sutura ricevuti.

Un paio di giorni di ricovero in osservazione dovrebbero bastare, ha aggiunto l'esponente di Forza Italia.