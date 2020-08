Elettra Lamborghini: "Cancello i miei concerti vista la situazione Covid"

La scelta della cantante di cancellare le prossime date del suo tour estivo giunge dopo le immagini dei concerti a Gallipoli (LE) e Castelvetrano (TR), in cui il pubblico non ha rispettato le norme di distanziamento sociale. Le reazioni degli utenti su Twitter.

Eventi live sì, eventi live no.

Uno dei dibattiti che infiamma questa estate già calda è quello relativo alle occasioni di intrattenimento, che però favoriscono il contatto e quindi la possibilità di nuovi contagi.

Per un Bob Sinclair che difende la causa della promiscuità in discoteca, c'è un Gigi D'Agostino che annulla un suo dj set.

Nel mondo della musica leggera, dopo il dietrofront di Gigi D'Alessio arriva quello di Elettra Lamborghini, cantante pop e regina del twerking.

Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti ❤️🙏🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) August 16, 2020

"Ci è stata data l'opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti", sentenzia sconsolata la cantante.

La decisione giunge dopo le polemiche relative ai suoi concerti in Puglia e in Sicilia, le cui immagine erano state oggetto di critica per l'assenza di distanziamento sociale tra il pubblico.

Che dire? Grande delusione #elettralamborghini Non le do dell’irresponsabile, non la conosco. Ci saranno interessi. Dico solo che oggi dovrebbe spiegare perché ieri sera ha accettato di esibirsi davanti a migliaia di persone accalcate con mascherine abbassate. #discoteche pic.twitter.com/IvEPyVkOJk — Domenico Marocchi (@domenicomarock) August 15, 2020

​Su Twitter non mancano le reazioni degli utenti, tra cui quelle di chi pensa che la decisione sia stata obbligata e non frutto della responsabilità della cantante.

Traduco:

"A causa della situazione Covid, il Governo ha deciso di chiudere le discoteche, e di conseguenza non potrò fare i miei concerti. Io non ho deciso una beata minchia". #elettralamborghini https://t.co/SwOdR7MfLf — E w a n ️️ (@DeerEwan) August 16, 2020

​C'è chi invece solleva dalla responsabilità gli artisti, addossando la colpa a chi ha permesso alle discoteche e ai locali di riaprire.

Quindi la colpa è dei giovani, degli artisti e dei proprietari delle discoteche, mica di chi ha concesso loro di riaprire, andarci ed esibirsi. Capisco #elettralamborghini — Eltoy92 (@king_del_trash) August 16, 2020

​C'è chi la butta sull'ironia, sottolineando una qualità della Lamborghini a discapito di un'altra.

Io non le capisco tutte ste polemiche su #elettralamborghini: sì, ok, l'assembramento è stato un errore ma dopo un minuto di twerking il concerto sarà finito... E che sarà mai! — Dez Laif (@DezLaif) August 16, 2020

​Alla fine c'è chi invita gli utenti a trovare una loro verità e non criticare a prescindere.