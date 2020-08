Bollettino di oggi: 203.786 guariti (+146), 35.396 deceduti (+4), 14.733 casi attuali (+327)

Il numero totale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia raggiunge così 253.915.

Nell'ultimo giorno sono guarite dal Covid 146 persone, che fanno crescere il numero complessivo dei guariti dall'inizio dell'epidemia a 203.786

Allo stesso tempo i decessi di oggi per il coronavirus si mantengono bassi come negli altri giorni, dopo che ne sono stati registrati 4. Il bilancio complessivo delle vittime arriva così a 35.396.

Gli attualmente positivi al coronavirus crescono nell'ultimo giorno di 327, avvicinandosi così a quota 15mila, 14.733 per la precisione. La situazione negli ospedali, seppur con un leggero aumento dei ricoveri dei malati con sintomi, resta sostanzialmente stabile e sotto controllo: i ricoverati sono ad oggi 787, mentre ieri erano 764, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 56, 1 in più rispetto al dato di ieri. Le persone in autoisolamento domiciliare con decorso della malattia asintomatico o con sintomi lievi sono invece 13.890, in aumento rispetto al dato di ieri che risultava essere pari a 13.587.

Dei 479 nuovi contagi, in prevalenza arrivano dal Veneto con +78 nuovi casi, seguiti dal Lazio con 68 e dalla Lombardia con 61. La Valle d'Aosta, il Molise e la Basilicata sono le uniche regioni a zero contagi nell'ultimo giorno, anche se quest'ultima, come spiegato nella nota, comunicherà i dati odierni solo nel bollettino di domani. Nelle note del bollettino si rileva che "la Regione Sicilia comunica che dei 39 nuovi casi positivi, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta." La Regione Sardegna ha comunicato che è stato effettuato un ricalcolo, con l'eliminazione di un caso riportato nei giorni scorsi ad Oristano.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 36.807 tamponi, in calo rispetto ai 53.123 test effettuati ieri.