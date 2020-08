Primo ministro di Malta in vacanza in Sicilia: polemiche in patria

Il primo ministro di Malta Robert Abela si è concesso un Ferragosto siciliano approdando a Marina di Ragusa con la sua barca privata.

Una foto lo riprende mentre sulla banchina del molo fa spinning con altre persone.

La fuga in Italia non è passata inosservata ai quotidiani locali e il Malta Today vede in questa scelta una scivolata su di una buccia di banana da parte del Premier.

Al primo ministro di Malta viene rimproverato il fatto che mentre lui era a Marina di Ragusa, sciaguratamente nella piccola isola europea si verificava il più alto numero di contagi da Covid-19 mai registrati: 72.

Il quotidiano maltese riporta che il primo ministro non ha risposto a domande dirette che gli sono state poste sulla sua “fuitina” siciliana.

Ad Abela viene rimproverato anche di aver fatto foto e video con quanti glielo chiedevano, proprio mentre a Malta venivano pubblicati i nuovi dati sul contagio.

Adrian Delia del partito PN, ha deriso l’atteggiamento mostrato da Abela che si è mostrato sorridente e spensierato in Sicilia mentre a Malta scoppia l’ondata di contagi.

L’Italia al tempo del Covid meta turistica dei leader

Robert Abela non è il primo dirigente politico di peso che sceglie l’Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Anche il capo dell’Autorità turistica dell’Irlanda ha trascorso le vacanze in Italia, ma è stato poi costretto alle dimissioni.

Gli arrivi da Malta in Sicilia e le restrizioni

Ora ci si domanda, sul lato italiano, come si possa arrivare in Italia da Malta con una barca privata e non essere sottoposti a tampone obbligatorio come prevede l'ordinanza emessa dalla Regione Siciliana e firmata dal governatore Nello Musumeci.