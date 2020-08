Restrizioni, i presidenti delle Regioni: "Non vanifichiamo i sacrifici fatti"

Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) e Nicola Zingaretti (Lazio) spiegano e difendono l'adozione delle misure restrittive in tempi di vacanze per contenere il coronavirus, la cui diffusione è tornata a livelli preoccupanti. Anche gli utenti dei social si scagliano contro chi non rispetta le norme e mette in pericolo la comunità.