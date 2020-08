Stop cinepanettone Boldi-De Sica, coronavirus ferma le riprese

Il nuovo coronavirus è sbarcato anche su Marte e proprio in giorno di Natale! Finzione cinematografica a parte, ma non tanto, il nuovo coronavirus ferma la produzione del film Cinepanettone, ‘Natale su Marte’ diretto da Neri Parenti e che vede impegnata la storica coppia Massimo Boldi e Christian De Sica al debutto dopo anni di assenza.

Un po’ ci mancava il loro classico cinepanettone e forse non ci farebbe indigestione vederlo il prossimo Natale, ma due dipendenti della ditta di catering che alimentano fattivamentre tutta la ciurma della produzione si sono ammalati di Covid-19. Lo riporta Il Messaggero.

Automatico lo stop alle riprese, tutti in isolamento a casa e tutti “tamponati”, compresi i membri dello staff dell’albergo dove si svolgevano le riprese. Sottoposti a tampone anche gli attori che sono risultati tutti negativi.

Controlli stringenti sui set cinematografici

Possiamo immaginare la faccia di De Sica non appena appresa la notizia che due addetti al catering si sono beccati il Covid-19.

Tuttavia si deve proprio alle misure stringenti imposte ai set cinematografici se è sono stati scovati i due casi positivi. La troupe deve infatti sottoporsi a tampone in giorni stabiliti e indossare la mascherina.

In totale sono state 30 le persone sottoposte al tampone e nessuno per ora sembra essere stato contagiato.

La struttura alberghiera non è stata isolata o chiusa, perché le riprese si sono svolte in una zona isolata dell’albergo e perché il personale dedicato alla produzione del film non aveva ruoli nella gestione dei servizi dedicati agli altri clienti dell’albergo.

La troupe ha quindi lavorato in regime di “isolamento sanitario” per ridurre al minimo ogni effetto focolaio, e in ottemperanza alle misure predisposte dalle autorità.

Speriamo ora di poterci gustare il cinepanettone a Natale con Boldi e De Sica.