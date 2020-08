Elodie VS Lega, la polemica continua

La cantante aveva criticato l'operato di Matteo Salvini. Per tutta risposta il suo partito aveva pubblicato un tweet a cui avevano fatto seguito tanti insulti rivolti all'interprete di 'Andromeda', che aveva replicato con uno sconsolato "E noi donne vi mettiamo pure al mondo". La polemica continua, questa volta per mezzo degli utenti Twitter.

Continua la diatriba tra la cantante e la Lega, stavolta per interposta persona. O meglio, persone: gli utenti di Twitter.

Molti i tweet in solidarietà di Elodie, tra cui questo che denuncia la macchina del fango messa in moto contro di lei.

Il trucco è tristemente noto. Metti alla gogna una donna, "meglio" se giovane e di origine straniera. Salvini, oggi, colpisce #Elodie. Chiedo soprattutto a colleghe e militanti leghiste: a voi va bene così? Noi comunque non daremo tregua a chi pratica e alimenta l'odio misogino! pic.twitter.com/GJWUui5ZRY — Chiara Gribaudo (@chiaragribaudo) August 14, 2020

​Un altro tweet stigmatizza il comportamento del partito, che ha dato in pasto l'interprete di 'Guaranà' ai suoi seguaci.

Perché non votare #Lega.

Perché un partito che vuole governare in modo civile un Paese non da in pasto ai propri tifosi chi la pensa diversamente.

Ne prende le distanze e li condanna.

Tutto questo invece non è accaduto.

Quei commenti sono ancora lì.

Vergogna.#Elodie #Haters pic.twitter.com/fO0I5c4tPj — saverio giangregorio (@saveriolakadima) August 15, 2020

​C'è anche chi si serve delle parole eloquenti di Ermal Meta, che hanno bisogno di poche aggiunte.

Ermal Meta: "I commenti contro Elodie sono semplicemente un'estensione dell'anima di chi li ha scritti. Restano lì dove sono nati, in uno spazio imprecisato tra il fango e l'ignoranza."



Il mondo ha bisogno di più artisti come loro, grazie per non tacere. — mari (@amaricord) August 15, 2020

​Non mancano le critiche alla cantante, spesso proprio rivolte al piano personale e non ai contenuti, come dimostra la definizione di "zecca" rivoltale.

Un altra zecca Elodie ‘scende in campo’: «Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti» https://t.co/Ey11QMqLbg — Maurizio Sovranista🇬🇧 (@TheCrusadery) August 10, 2020

​C'è anche chi cerca di sminuirla sul piano artistico, affermando come non possa reggere il confronto con gli artisti del passato.

Appartengo a una generazione che aveva Mina, Battisti, De Andrè, Gaber, De Gregori...siamo stati fortunati.

Elodie? Non riesco a considerarla, sarò arrogante ma proprio non ci riesco — Lupo solitario 🇮🇹 (@aghiperparole) August 13, 2020

​Infine, chi giudica il suo un "atteggiamento da bambina di 6 anni".

#Elodie definisce deficienti chi vota #lega e poi piagnucola se la offendono,atteggiamento da bambina di 6 anni — del grande luciano italexit (@grande_luciano) August 14, 2020

​In principio Elodie aveva espresso solidarietà al collega Sergio Sylvestre, attaccato da Salvini per la sua esecuzione non proprio impeccabile prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. L'emozione invocata dal cantante non era bastata come attenuante al leader della Lega, che aveva attaccato la performance in questo modo: "sbaglia l’Inno e saluta col pugno chiuso. Ma dove l’hanno trovato? Povera Italia". Per questo l'interprete di 'Andromeda' l'aveva definito un "piccolo uomo".

Più recentemente sempre Elodie aveva criticato il modus operandi del Carroccio: "Non mi piace come la Lega accalappia voti", venendo per questo bersagliata da critiche e insulti sul piano personale.