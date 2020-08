Bollettino di oggi: 203.640 guariti (+314), 35.392 (+4), 14.406 casi attuali (+157)

I 629 nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno fanno crescere il computo complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia a 253.438.

Oggi sono guarite dall'infezione del nuovo coronavirus 314 persone, in questo modo il bilancio delle guarigioni arriva a 203.640.

Oggi sono stati registrati 4 nuovi decessi, tuttavia il bilancio complessivo delle vittime di Covid in Italia è di 35.392, con un incremento giornaliero di 158,

dovuto al fatto che la Regione Emilia Romagna ha riferito che "a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati," si afferma nella nota integrativa del bollettino.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 14.406, in crescita di 157 nelle ultime ventiquattro ore. Nonostante l'aumento, la situazione negli ospedali resta sostanzialmente stabile con un leggero miglioramento: 764 sono i ricoverati con sintomi e 55 sono i pazienti in terapia intensiva, a fronte dei dati di ieri che segnavano rispettivamente 771 e 56. Le persone in autoisolamento domiciliare con decorso della malattia asintomatico o con sintomi lievi sono invece 13.587, in aumento rispetto al dato di ieri che risultava essere pari a 13.422.

Dei 629 nuovi contagi, anche oggi la maggior parte arriva dal Veneto, che segna +120 nuovi casi, seguito dalla Lombardia con 94 e dall'Emilia-Romagna con 71. Solo la Valle d'Aosta è l'unica regione a zero contagi nell'ultimo giorno. Nella nota del bollettino si rileva che in Sicilia tra i 46 nuovi casi 13 provengono da Malta, in Sardegna 4 nuovi casi su 5 sono dovuti a migranti e l'altro caso è di un cittadino dell'area metropolitana di Cagliari tornato dalla Spagna. Inoltre la Regione Piemonte ha comunicato che "dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico" che ha riguardato la piattaforma informatica regionale COVID-19.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 53.123 tamponi, in aumento rispetto ai 46.723 test effettuati ieri.