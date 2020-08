“Non c’è coviddi, stasera annamo a ballà”. Il post polemico dell’infermiere in prima linea

Post polemico ma che forse servirà a far capire la realtà, quello di un infermiere romano che lavora in prima linea in un ospedale romano che si occupa di casi Covid-19.

“Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n'è coviddi, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi.”

Un infermiere romano, in prima linea nell’emergenza da nuovo coronavirus, ha postato su Facebook un messaggio in romanesco e una foto in cui si mostra con la tuta nastrata, i doppi guanti nastrati ai polsi, occhialini e mascherina.

“Tanto che ve frega, mica mi capiterà di stare con un tubo in gola a cagarmi addosso mentre una macchina respira per me. Vai sereno zi, a te non capita. E se capita, ci sono gli stronzi che per un indennità di quasi 100 euro (lorde) al mese, si fanno turni interi in stile palombaro grondando acqua tipo che ce poi fa rafting quando se levamo la tuta. Ma no, a te non capita, dai. Cazzotene delle regole.”

Scrive l’infermiere che sembra voler rispondere ai tanti che sono andati in vacanza lasciando la coscienza a casa.

“E intanto noi se respiramo la stessa aria calda dentro una mascherina per ore per i cazzacci vostri. Andate in vacanza va, che io ancora nn ce so andato. Sarà per questo che so un po' polemico.”

Scrive l’infermiere concludendo, mentre tra i commenti al post spicca quello di un utente che scrive:

“Leggendo i commenti contro questo povero ragazzo non mi stupisco più che l'Italia sia il paese più ignorante d'Europa. Lo conferma anche il fatto che la lega di un coso padano sia primo partito.”

In Sicilia grave una giovane rientrata dalle vacanze

Intanto all’ospedale di Palermo è grave la ragazza rientrata dalle vacanze a Malta e risultata positiva al Sars-CoV-2 e ora affetta dalla conseguente malattia Covid-19.

In ospedale da giovedì, le sue condizioni si sono aggravate e ora è stata trasferita in terapia intensiva.