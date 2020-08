Dog Watch, sulle coste laziali i bagnini sono cani - Foto

Dog watch, lungo le coste laziali cani bagnino accompagnano i bagnini esperti per salvare bagnanti in difficoltà di ogni età e sanno lanciarsi in mare anche dall'elicottero.

Non siamo sulle spiagge californiane di Bay Wathch e non c’è Pamela Anderson in tutto il suo splendore a salvare i bagnini in difficoltà, ma in compenso, farà piacere agli amanti dei cani sapere che la loro vita è affidata ai dog watch, cani bagnini guidati dal loro accompagnatore.

Ad Ostia ci sono Botch e Ariel, e a Tarquinia c’è Eva , racconta l’Agenzia Nova, mentre a Pescia c’è Maggy a salvare bagnanti in difficoltà. A Montalto di Castro troviamo invece Thor, un nome evocativo che garantisce salvezza sicura dalle “grinfie” del mare.

Dotato del loro speciale giubbotto “salvacanidi”, i dog watch del litorale laziale sono guidati da una bagnina o un bagnino. Ricevono il loro addestramento presso la Scuola italiana cani da salvataggio che si trova a Roma, quindi sanno quello che devono fare.

Botch e Ariel sulle spiagge di Ostia, a Tarquinia opera Eva, a Montalto di Castro, c’è Thor, senza il martello del Dio del tuono, ma con un folto pelo nero. Sono alcuni dei labrador, terranova delle unità della Scuola italiana cani salvataggiohttps://t.co/e1TB5aY2yS — Agenzia Nova (@agenzia_nova) August 15, 2020

Dog watch ‘parà’

I dog watch del litorale laziale sono anche dei parà, dei paracadutisti addestrati a lanciarsi in mare dall’elicottero in compagnia del loro addestratore.

Una vita molto attiva insomma che richiede una forte preparazione per assolvere a compiti di protezione civile che vanno anche oltre l’attività estiva di soccorso dei bagnanti a Ferragosto.

Fatti per salvare

L’impiego dei cani bagnini, spiega Roberto Gasbarri responsabile della Scuola italiani cani da salvataggio all’Agenzia Nova, è una scelta di potenziamento delle capacità del bagnino/a, perché il cane è più resistente alla fatica in acqua ed ha la capacità di trasportare un peso maggiore.

Ovviamente si selezionano razze grandi e forti allo scopo come i labrador, e non i bassotti o altri cani di piccola taglia, ma a differenza dell’uomo possono trasportare anche più di una persona per volta.