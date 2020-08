Lamorgese ringrazia le forze di polizia che lavorano a Ferragosto

Luciana Lamorgese presiede il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza da Milano e ringrazia le decine di migliaia di uomini delle forze dell'ordine al lavoro a Ferragosto.

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha ringraziato gli uomini delle forze di polizia che sono al lavoro anche il giorno di Ferragosto per garantire la sicurezza sulle strade e autostrade italiane, nelle località di villeggiatura e nelle città, con l’aggravante del rispetto delle misure di contenimento sanitarie anti-Covid.

Collegata in videoconferenza dalla prefettura di Milano, Lamorgese ha ringraziato tutti “per la preziosa attività svolta anche nella giornata di Ferragosto”.

Lamorgese questa mattina presiede il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica (Cnosp).

«Buon Ferragosto a tutti gli uomini e le donne che anche oggi lavorano per la sicurezza dei cittadini».

Gli uomini in campo

Il Viminale ha reso noto che nel giorno di Ferragosto sul territorio nazionale sono impegnati, solo per quanto riguarda la Guardia di Finanza, 8.558 militari per l’operazione “Strade Sicure”, 1.289 auto e motoveicoli, 87 unità navali, 48 mezzi aerei.

​Nelle stazioni ferroviarie sono invece impegnati 1.500 poliziotti e poliziotte della Polfer, mentre sulle strade sono presenti 1.500 pattuglie, 30 uffici mobili, 120 autovelox e 1.100 etilometri per i controlli del tasso alcolemico nel sangue. Oltre 4.500 i poliziotti in campo per Ferragosto.