Puglia, statale SS16 Adriatica in tilt per incidente tra Mola di Bari e Torre a Mare

Traffico in Puglia per Ferragosto. Ecco tutte le criticità presenti sulla SS16 Adriatica, sulla SS116 Jonica e sulla SS379/E55. Consigli su come uscire dagli imbottigliamenti.

Un incidente sulla statale SS16 Adriatica tra Mola di Bari e Torre a Mare, ha creato chilometri di code in direzione nord, ma anche altri piccoli incidenti sulla stessa strada stanno causando ulteriori rallentamenti.

La situazione sulle strade che conducono al mare e sulle autostrade è oggi 15 agosto da bollino rosso e a tratti da bollino nero.

Sempre sulla SS16 Adriatica ci sono cantieri a Barletta, a nord di Bari, in zona Cozze.

Sulla SS379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, traffico in aumento in entrambe le direzioni, da Fasano a Torre Canne. Qui si segnalano anche lavori in corso. Ancora sulla SS379/E55, corsia chiusa a nord dell’Area marina protetta di Torre Guaceto.

Sulla A14 Bologna – Taranto si segnalano lavori a Pescara Ovest, ma anche code per traffico intenso.

Ed infine sulla SS 106 Jonica, corsia chiusa all’altezza di Castellaneta Marina per lavori in corso fin oltre Marina di Ginosa.

Consigli a chi è nel traffico

Un Ferragosto trascorso imbottigliato nel traffico per alcuni. Per ovviare, dove possibile, si consiglia di abbandonare le strade a scorrimento veloce e le autostrade intasate, per provare percorsi alternativi. Questi ultimi, seppur più lunghi, potrebbero offrire panorami ben più distensivi.

Inoltre, dove possibile, si suggerisce di riprogrammare la destinazione finale e di scegliere l’attrazione più vicina onde evitare di trascorrere ulteriori numerose ore nel traffico.

Il turismo di prossimità, infine, potrebbe evitare il restare ore ed ore incollati all’asfalto delle autostrade italiane.

Consultare l’applicazione VAI dell’Anas per gli aggiornamenti sul traffico in Puglia.