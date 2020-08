Morte di Viviana Parisi, nuova pista nelle indagini: suicida perché bimbo morto nell'incidente

Sabato scorso le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni hanno portato a un primo e drammatico risultato, il corpo della donna è stato ritrovato privo di vita.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l'autopsia avrebbe escluso la pista del delitto, tuttavia non si esclude che la donna, depressa da mesi, avrebbe potuto uccidere il bambino e si potrebbe poi essere lanciata dal traliccio dell'alta tensione per suicidarsi.

Allo stesso tempo, gli inquirenti credono che nell'incidente alla guida della sua Opel sull'autostrada Messina-Palermo, il bambino potrebbe essere morto e, sconvolta e in preda al rimorso, la donna potrebbe aver nascosto il corpo del figlio e successivamente si sarebbe suicidata.

Per ora del bambino non si sa nulla

Tuttavia del bambino non vi è traccia, e secondo alcuni testimoni che si sono fermati a prestare soccorso al momento dell’incidente con il furgone, il bambino non c’era. E gli uomini del furgone con cui la donna si è scontrata, per quanto impegnati a segnalare la loro presenza sul tratto di autostrada, possibile che non si siano resi conto se c’era o non c’era un bambino con la donna?

Loro dicono di averla vista allontanarsi dalla sua Opel, Viviana, punto.

Certo resta anche il punto interrogativo sul perché si trovasse così lontana da casa e in un luogo diverso rispetto quello che aveva riferito al marito uscendo di casa quella mattina. Doveva infatti andare con Gioele al centro commerciale di Milazzo per comprare le scarpe al piccolo, invece ha imboccato l’autostrada ed è arrivata a Sant’Agata di Militello dove ha vagato per 20 minuti prima di riprendere l’autostrada e quindi l’incidente.

Quei 20 minuti sono forse la chiave di tutto. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, li ha definiti un punto oscuro nella ricostruzione dei fatti.

I parenti di Viviana hanno raccontato che la donna aveva vissuto un momento difficile durante i mesi di chiusura in casa, di depressione. Che questo momento difficile nella sua vita abbia a che fare con la scomparsa di Gioele e il ritrovamento del suo cadavere?