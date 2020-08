Aggressore guardia giurata nel Duomo di Milano si dissocia dall’Isis

Il giovane di 26 anni che mercoledì 12 agosto ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo di Milano minacciandolo di morte, ha riferito al giudice per le indagini preliminari di essere musulmano ma di non frequentare le moschee e di non appartenere all’Isis.

L’egiziano era stato bloccato dall’azione congiunta di un gruppo di poliziotti e da una poliziotta che con coraggio lo hanno bloccato in un momento di distrazione riuscendo a disarmarlo e a salvare la guardia giurata.

Mahmoud avrebbe anche dichiarato che stava meglio quando veniva curato per i problemi psichiatrici già riscontrati in Egitto, sua terra natale. L’ex datore di lavoro ha riferito all’autorità giudiziaria che lavorava e non dava problemi Mahmoud. Poi è sopraggiunto il lockdown, il giovane egiziano ha perso il lavoro ed è finito a vivere per strada in zona Corvetto a Milano.

Mahmoud resta in carcere

Mahmoud ora resta in carcere dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip, inoltre la Questura di Milano gli ha revocato il permesso di soggiorno.

*Isis - lo Stato Islamico è un'organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri paesi