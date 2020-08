Bollettino di oggi: 203.326 guariti (+403), 35.234 deceduti (+3), 14.249 casi attuali (+168)

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 574 nuovi casi di Covid, che fanno crescere il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia a 252.809.

Nell'ultimo giorno a 403 persone è stata certificata la guarigione dal Covid, in aumento rispetto alle 225 di ieri. In questo modo il numero dei guariti dall'inizio della pandemia in Italia supera quota 203mila, fermandosi a 203.326.

Oggi sono stati registrati 3 decessi per il coronavirus, esattamente la metà rispetto a ieri. Le vittime di Covid salgono così a 35.234.

In Italia oggi ci sono 168 malati di Covid in più rispetto a ieri, pertanto le persone attualmente positive al coronavirus sono 14.249. Nonostante l'aumento rispetto alle scorse settimane, la situazione negli ospedali è ancora ampiamente sotto controllo: in terapia intensiva ci sono 56 malati, 1 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 771, in calo rispetto ai 786 di ieri. Le persone in autoisolamento domiciliare con decorso della malattia asintomatico o con sintomi lievi sono invece 13.422, in aumento rispetto al dato di ieri pari a 13.240.

Dei 574 nuovi contagi registrati oggi, la maggior parte arriva dal Veneto con 127, seguito dalla Lombardia con 97 e dall'Emilia-Romagna con 57. Le regioni che possono vantarsi di essere a contagi zero nell'ultimo giorno sono due: Valle d'Aosta e Molise.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 46.723 tamponi.

Da rilevare che nelle note integrative del bollettino si rileva che: