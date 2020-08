Stop a falò di Ferragosto e alle discoteche: pugno duro del governo e dei Comuni

Ferragosto di rigore sulle spiagge laziali off-limits a tutti per scongiurare assembramenti intorno ai falò. E sulle discoteche prosegue il pressing del governo affinché vengano chiuse dopo il 15 agosto.

Vietare il falò di Ferragosto in spiaggia, è questa una delle ultime iniziative messe in campo da alcuni comuni laziali per scongiurare la trasmissione del virus Sars-CoV-2 tra i giovani.

Ladispoli e Nettuno vietano l’accensione dei falò in spiaggia, impedendo l’accesso sull’arenile a partire dalle ore 21.00. Addio quindi a baci e romanticismo in spiaggia il 15 agosto su di un pezzo di litorale laziale.

Ma non è tutto, perché il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia è ancora in pressing sulle Regioni affinché facciano prevalere l’ordinanza nazionale e chiudano tutte le discoteche aperte, anche quelle organizzate all’aperto.

Alcune Regioni come la Calabria si sono adeguate all’ordinanza, ma altre non ne vogliono sapere di negare le danze estive ai turisti e così il Piemonte prosegue dritta per la sua strada.

L’Emilia-Romagna media e impone solo maggiori controlli alle discoteche organizzate all’aperto imponendo la chiusura immediata a quelle che non fanno rispettare le disposizioni, compresa la nuova riduzione del 50% dei clienti presenti sulla pista da ballo.

Nuova stretta dopo il 15 agosto

Boccia pensa comunque a una nuova stretta, più rigorosa, condivisa con le regioni, che dopo il giorno di Ferragosto porti a una chiusura totale ed effettiva delle discoteche e sale da ballo all’aperto in tutta Italia.

Il Ferragosto pare però salvo, si potrà ballare con distanza di sicurezza e mascherina sul volto e, in alcune regioni, balli a 2 metri dagli altri.

Forse concorsi a tema come “La mascherina più bella della notte in discoteca” o premi per i clienti più rispettosi delle misure di sicurezza sanitaria (consumazione gratuita o sconto su prossimo ingresso) avrebbero incentivato i clienti e salvato uno scampolo di stagione a un settore economicamente in ginocchio.