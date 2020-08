Turista francese smarrisce borsa con 5mila euro in treno: restituita dal capotreno

Dimentica la borsa sul treno con 5mila euro e se ne ricorda solo due giorni dopo il suo arrivo a Notarbartolo in provincia di Palermo. La turista francese ringrazia il capotreno 26enne e la Polfer.

Una turista francese davvero molto disattenta e soprattutto che se ne va in giro con oltre 5mila euro in contanti nella borsetta come nulla fosse.

Per fortuna sul treno preso la 53enne di Nizza per raggiungere Notarbartolo in provincia di Palermo, vi era un capotreno attento che ha consegnato il borsello alla Polizia ferroviaria.

La donna, che si è accorta della “dimenticanza” solo 2 giorni dopo essere approdata in Sicilia, non ha sporto denuncia ma bloccato le carte di credito sfiduciata sulla possibilità di tornare in possesso del borsello con il malloppo.

La Polizia, senza una denuncia presentata, ha dovuto faticare non poco per rintracciare la donna in vacanza.

Plauso dal capotreno di 26 anni che al termine della corsa del treno a Punta Raisi, ha segnalato immediatamente il rinvenimento alla Polfer.

Ringraziamenti e foto della turista francese “distratta” con il capotreno di Trenitalia e una coppia di agenti della Polizia di Stato ferroviaria.