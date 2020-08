Ferragosto, 1 italiano su 2 in viaggio per il ‘Capodanno’ dell’estate

1 italiano su 2 a Ferragosto non resterà a casa per concedersi almeno un giorno di festa o di relax. Mare, montagna e piccoli borghi le mete, per un turismo di prossimità inedito.

Il giorno di Ferragosto vietato restare a casa e così 1 italiano su 2 trascorrerà il “Capodanno” dell’estate da qualche parte con amici o parenti o in compagnia di conoscenti. Mare, montagna, agriturismo, collina e piccoli borghi, accoglieranno le italiane e gli italiani il 15 agosto.

Questo è quanto afferma Coldiretti che ha condotto una indagine a campione con il supporto dell’Istituto Ixè.

Il 54% degli italiani va in vacanza almeno un giorno, e le strade già si prevedono roventi con un bollino rosso che potrebbe a tratti diventare nero a causa delle possibili chilometriche code lungo specifici tratti autostradali.

Gli spostamenti restano comunque ridotti del 14% rispetto al 2019 informa Coldiretti e la causa è nota, la pandemia.

Addirittura per il 20% degli italiani il Ferragosto 2020 sarà “un giorno come tutti gli altri, magari da passare al lavoro per recuperare il tempo perso” durante i mesi di chiusura forzata.

Un ulteriore 26% preferisce invece restare a casa a riposare.

Per quanto riguarda sagre e concerti, e in generale le manifestazioni pubbliche, sono state “azzerate” riferisce Coldiretti, anche se alcune città come Napoli hanno organizzato un corposo programma di eventi (oltre 100 fino a ottobre) con Piazza del Plebiscito epicentro degli eventi culturali di livello internazionale grazie alla presenza, tra gli altri, del trasformista Arturo Brachetti e del pianista e compositore Giovanni Allevi: rigorosissime le misure di sicurezza sanitaria per il pubblico partecipante.

Al Ferragosto non si rinuncia

“Il weekend di Ferragosto resta il momento cloud delle vacanze degli italiani che anche nell’anno del coronavirus hanno scelto il mese estivo per eccellenza, anche per attendere un miglioramento della situazione sanitaria”.

Secondo le stime Coldiretti in totale sono 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto.

Mare, turismo di prossimità e montagna

Il mare e la spiaggia sono il punto di riferimento per la maggioranza degli italiani, ma cresce molto la montagna e il cosiddetto turismo di prossimità per scoprire o riscoprire luoghi molto vicini casa.

I borghi ed i centri minori nelle campagne italiane sono l’alternativa turistica degli italiani alla ricerca di luoghi meno affollati.

Le grandi città, private della presenza di turisti stranieri, crollano.