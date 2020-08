Coronavirus, Boccia: se numeri non cambiano sarà inevitabile freno a movida selvaggia

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha dichiarato che se i numeri dei contagi del coronavirus non dovessero cambiare ci saranno delle nuove limitazioni per le discoteche e i locali.

Come affermato dal ministro Boccia "godetevi il Ferragosto, perché poi si richiude". Il ministro non solo si riferisce a discoteche e locali notturni ma anche gli stabilimenti balneari dove c'è il rischio di "movida selvaggia", ha dichiarato alla Stampa.

Secondo il ministro le discoteche non andavano riaperte e che le linee guida del governo stabilite col decreto del 16 maggio andavano in questa direzione. Successivamente tuttavia si era deciso di lasciare la decisione alle Regioni. Per esempio in Calabria le discoteche sono chiuse, in Lombardia no.

Con questo il ministro manda il messaggio ai governatori delle regioni "siete autonomi, assumetevi le vostre responsabilità".

Le dichiarazioni arrivano dopo gli ultimi rapporti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dei contagi che parlano di una situazione di "progressivo peggioramento con l’indice Rt di nuovo maggiore di 1 in nove regioni".

Inoltre, come affermato dal ministro, "i numeri non confortano sul fronte internazionale" nonostante in Italia la situazione sia molto migliore che negli altri paesi europei, "il virus circola, e dobbiamo tenere alta la guardia".

Poi Boccia afferma che nemmeno i locali stessi "si aspettano di restare aperti tutto il mese" dichiarando che il dialogo con la categoria, 3800 attività imprenditoriali, è condotto dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Ora si monitora la situazione e, se i numeri del contagio cresceranno allora si procederà con un emendamento al decreto Agosto durante l'esame parlamentare.