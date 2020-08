Calabria, governatore Santelli chiude le discoteche fino al 7 settembre

Nelle scorse ore in Calabria si è scatenato il panico in seguito alla positività al Covid di un giovane che, lo scorso fine settimana, aveva frequentato due discoteche di Soverato.

Il governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, ha annunciato l'adozione di un 'ordinanza che dispone la chiusura delle discoteche e dei locali di intrattenimento in Calabria. Lo riporta Il Corriere della Calabria.

La misura, che ha valenza con decorrenza immediata, durerà fino al 7 settembre, a meno di un calo della curva dei contagi che riporti la situazione ad "un livello compatibile con un rischio basso di trasmissibilità del contagio".

La nuova ordinanza, in particolare, riguarderà sale da ballo, discoteche e locali assimilati sia all'aperto che al chiuso, e tutti i locali destinati all'intrattenimento nei lidi balneari.

Come si legge nella nota della Regione, la misura è stata motivata "in considerazione del notevole aumento dei casi attivi Covid-19 e all'andamento dei focolai registrati negli ultimi giorni e collegati a cluster di ragazzi positivi a seguito di serate trascorse nei locali degli stabilimenti balneari".

Nelle scorse ore era balzato all'onore delle cronache il caso di un ragazzo di Grifalco, in provincia di Catanzaro, che in un post su Instagram aveva annunciato la propria positività al Covid-19, e mettendo in guardia tutti coloro che, come lui, avevano trascorso le serate di sabato e domenica in due locali di Soverato.