Tragedia in Lombardia, auto travolta da frana: tre morti, tra cui una bambina

La tragedia è avvenuta in località Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco. Una frana ha travolto sulla provinciale prima dell'ingresso nel centro abitato un'auto sulla quale viaggiavano 4 persone, due adulti e due minori.

I due adulti sono morti così come la bambina, il bimbo di 5 anni è stato trasportato in elicottero a Bergamo. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Morbegno, l’elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, due ambulanze e l’automedica. Tuttavia per tre dei passeggeri non c'è stato nulla da fare, i corpi delle vittime sono stati estratti privi di vita dal veicolo.

🔴 #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal fango un'auto, rinvenuti a bordo dai #vigilidelfuoco i corpi privi di vita di tre persone, due adulti e un minore. Soccorso un bambino, quarto occupante del mezzo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2020

​I cambiamenti climatici hanno avuto come conseguenza un'estate 2020 ricca di eventi estremi, come ha riferito un'analisi di Coldiretti di agosto che registra una media di 3 grandinate al giorno insieme ad altri fenomeni atmosferici. Alluvioni e allagamenti sono stati registrati in tutta Italia da Nord a Sud, con estremi disagi nelle città di Milano e in precedenza Palermo.