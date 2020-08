Operazione "Richiamo Italiano" sequestrati 138mila articoli contraffatti nel porto di La Spezia

Quasi 138mila articoli con marchi falsi sequestrati, 6 persone e 4 società segnalate all'autorità giudiziaria per reati connessi alla tutela del Made in Italy sono i risultati della maxi operazione "Richiamo Italiano" che è stata portata a conclusione a La Spezia dall'Agenzia Dogane e Monopoli insieme alla Guardia di Finanza.

​Ad aprile, in prossimità delle festività pasquali, è stata sequestrata una spedizione di prodotti dolciari provenienti dalla Polonia: 105.126 uova e ovetti di cioccolata per oltre 1,3 tonnellate di cioccolato, contenuti in 3.540 confezioni, recanti illecitamente il marchio di una nota azienda dolciaria partenopea.

In seguito è stato fermato un container proveniente dall'entroterra toscano contenente merci destinate in Canada. Grazie alla collaborazione con gli organi doganali di altri Stati, si è proceduto al sequestro di 1.016 vassoi che riportavano la falsa indicazione ''Made in Italy'' e 2.855 capi d'abbigliamento femminili riportanti una versione contraffatta del Giglio, logo e simbolo del Comune di Firenze. Queste merci erano state in realtà prodotte in Turchia e Portogallo.

​Agli inizi di luglio, all'interno delle operazioni di controllo per il commercio e la distribuzione di dispositivi di protezione, l'operazione "Safe Breathing" portata avanti da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza ha condotto al sequestro di una fornitura di 240mila mascherine destinate agli ospedali di Parma e La Spezia perché non conformi.