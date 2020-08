Cesenatico, tre impiegati si ammalano: municipio chiuso per Covid

Nello scorso weekend il comune di Cesenatico ha registrato tre nuovi casi di positività per il Covid, due dei tre risultano essere impiegate presso il Comune. Il municipio ha deciso per la chiusura della struttura nella giornata di oggi.

Il municipio del comune di Cesenatico rimarrà chiuso nella giornata di oggi in seguito alla scoperta di tre nuovi casi positivi al Covid. Due di questi risultano essere impiegate presso gli uffici del Comune. Si tratta di due colleghe, con il primo caso che proviene dal contagio con una persona dello stesso nucleo familiare. Entrambe le impiegate non hanno bisogno del ricovero ospedaliero, stanno abbastanza bene e vengono seguite in isolamento nelle proprie abitazioni.

"Desidero ringraziare il personale Ausl del dipartimento di Igiene Pubblica. Dalla giornata di ieri siamo in contatto constante per programmare lo screening. Nonostante il poco tempo a disposizione è stato programmato un test a scopo preventivo in tempi molto rapidi, e questa è una ulteriore testimonianza della efficacia del nostro sistema sanitario regionale. Ora dopo i primi esiti confortanti ci auguriamo di poter presto ricondurre la situazione alla normalità. Nel frattempo auguro pronta guarigione alle due dipendenti, al momento in isolamento a casa" ha dichiarato il sindaco Matteo Gozzoli.

Sede chiusa per la giornata per sanificare la struttura

Sono state immediatamente attivate le procedure di isolamento e di identificazione delle persone che nei giorni scorsi sono venute a contatto con le due impiegate per effettuare test e tamponi. L’Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna ha disposto uno screening con tampone a tutti i 53 dipendenti della sede del municipio di via Marino Moretti.

Sempre nelle giornata di ieri è già stata disposta una sanificazione di tutti gli ambienti del palazzo municipale, motivo per il quale la sede rimarrà chiusa. Domani, salvo diverse disposizioni dell’ultima ora, tutti i dipendenti saranno regolarmente al lavoro e gli uffici aperti al pubblico secondo le normali disposizioni.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto i 250.825 con un'aumento di 259 unità. Nell'ultimo giorno sono morte 4 persone mentre il bilancio complessivo raggiunge quota 35.209. La crescita del numero di guariti è stata nelle ultime 24 ore di 150 unità, che porta il totale dei guariti a 202.248.