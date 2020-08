Incendio in una fabbrica di alimenti zootecnici a Firenze - Video

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte in una fabbrica di Greve in Chianti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme.

Una fabbrica della periferia fiorentina, in via San Bartolo a Cintoia, a Greve in Chianti, è andata a fuoco. Un vasto incendio si è sviluppato durante la notte nello stabilimento di alimenti zootecnici. Non sono chiare le origini delle fiamme.

Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Firenze, personale e mezzi dei distaccamenti di Empoli Calenzano, Firenze Ovest e del comando di Prato, oltre a un mezzo aeroportuale. I soccorritori sono riusciti a circoscrivere l'area interessata dal rogo.

Le fiamme sono sotto controllo e i pompieri procedono con le operazioni di spegnimento.

La polizia sta indagando sulle cause del rogo, che avrebbe interessato i locali dell'azienda adibiti alla produzione. I danni stimati alla struttura sono ingenti. Non ci sono vittime e nessuna persona è rimasta ferita.