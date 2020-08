Bollettino di oggi: 202.098 guariti (+151), 35.205 deceduti (+2), 13.263 casi attuali (+310)

Nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate 463 nuove infezioni da coronavirus nel Paese, portando il totale dei casi a 250.566.

Oggi 151 persone sono guarite dal Covid-19, in questo modo le guarigioni certificate in Italia dall'inizio dell'epidemia salgono a 202.098.

Nell'ultimo giorno 2 le vittime del coronavirus, in netto calo rispetto alle 13 registrate ieri; i decessi per Covid-19 si fermano così a 35.205.

Nelle ultime ventiquattro ore registra un'impennata il numero dei malati di Covid: +310, in questo modo le persone attualmente positive al coronavirus superano quota 13mila fermandosi a 13.263. Ciononostante la situazione negli ospedali resta sostanzialmente stabile: 763 sono i ricoverati con sintomi e 45 sono i pazienti in terapia intensiva, mentre ieri questi dati erano rispettivamente 771 e 43. Gli asintomatici e le persone con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento sono invece 12.455, in aumento di 316 rispetto a ieri.

Tra i 463 nuovi casi di Covid registrati nell'ultimo giorno, si segnalano "picchi" in Lombardia con 71, in Emilia-Romagna con 69, in Toscana con 61 e in Veneto con 58. Dieci regioni hanno il numero di nuovi contagi inferiore a 10 ed in particolare quattro possono vantarsi di essere Covid-free ad oggi: Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Calabria.

Da notare che nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 37.637 tamponi, in calo rispetto a ieri quando i test effettuati erano stati 53.298.