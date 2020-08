Gori e Gallera, polemica social su zona rossa ad Alzano e Nembro

La desecretazione dei verbali del Comitato tecnico-scientifico risalenti a inizio marzo ha riportato al centro del dibattito pubblico la gestione della pandemia nei giorni che hanno preceduto il lockdown.

Il team di esperti aveva proposto la zona rossa per i due comuni della Val Seriana, non attuata.

"Che il comitato tecnico scientifico avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esita 4 giorni e poi opta per la zona arancio estesa a tutta la Lombardia. La Regione invece si chiama fuori: la zona rossa non tocca a me. Ma non la chiede neanche al governo", ha scritto a riguardo ieri Gori su Twitter.

​​Puntuale è arrivata la replica di Gallera, che così ha commentato il tweet del sindaco di Bergamo.

"MA COSA DICI?? Abbiamo convocato il 4 marzo riunione a Palazzo Lombardia con il ministro Speranza e gli abbiamo (io personalmente) chiesto la zona rossa e ottenuto l'impegno del ministro. Il 5 marzo arrivano ad Alzano 250 militari, NOI ABBIAMO FATTO IL NOSTRO DOVERE", ha risposto l'assessore.

Successivamente è arrivata la contro-replica di Gori, inerente la confusione sulle competenze istituzionali generata in quei giorni.

Ci sono richieste ufficiali agli atti?

Avete raccontato che secondo i vostri “costituzionalisti” la Regione non aveva il potere di istituire la zona rossa. Peccato che tu stesso, un mese dopo, hai raccontato d’aver “approfondito” e verificato che avrebbe potuto farlo. https://t.co/lir90AkLHA — Giorgio Gori (@giorgio_gori) August 8, 2020

