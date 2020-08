La Juventus sceglie Andrea Pirlo, è lui il nuovo allenatore: 2 anni di contratto

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha risolto subito il problema della panchina dopo aver annunciato l'esonero di Maurizio Sarri a seguito dell'amara eliminazione negli ottavi di Champions League per conto del Lione.

Il presidente della Juve Andrea Agnelli ha scelto una soluzione interna con il "maestro", che è stato promosso in prima squadra dopo che pochi giorni fa era stato ufficializzato alla guida dell’under 23.

L'ex centrocampista campione del mondo è arrivato nel pomeriggio a Torino per recarsi nella sede dei bianconeri dove ha firmato un contratto che lo lega alla guida tecnica della squadra fino al 30 giugno 2022.

Nel giro di poche ore si è chiuso il tormentone e il toto-allenatori, che aveva avvicendato alla panchina bianconera Simone Inzaghi, Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino.

Esonero di Sarri

L'eliminazione dalla Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'esperienza di Sarri sulla panchina della Juve, dopo che nel corso della stagione la squadra non è riuscita ad esprimere il calcio spettacolo che la dirigenza si aspettava oltre ad un cammino europeo più glorioso. La vittoria del campionato, tra l'altro la nona consecutiva per i bianconeri, non è bastata al tecnico toscano.