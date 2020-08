Bollettino di oggi: 201.947 guariti (+305), 35.203 deceduti (+13), 12.953 casi attuali (+29)

13 vittime per il coronavirus sono state registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore, rivela il bollettino del ministero della Salute.

Scende la crescita dei contagi rispetto a ieri, "solo" 347 nuovi contagiati sono stati registrati nelle ultime ventiquattro ore nel Belpaese, portando il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sopra quota 250mila, per la precisione a 250.103.

Nell'ultimo giorno sono guarite dal Covid 305 persone, dato sostanzialmente stabile rispetto ai 319 guariti di ieri. Complessivamente le persone che si sono riprese dall'infezione del coronavirus in Italia sono ad oggi 201.947.

I decessi registrati oggi sono stati 13, 10 in più rispetto allo stesso dato di ieri. In totale le vittime del coronavirus sono ad oggi 35.203.

I malati di Covid registrano una crescita di 29 unità nell'ultimo giorno: al momento le persone positive al coronavirus diventano così 12.953. Negli ospedali la situazione resta sostanzialmente stabile: 771 persone sono ricoverate con sintomi, 43 sono in terapia intensiva, mentre ieri questi dati erano rispettivamente 779 e 42. Gli asintomatici e le persone con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento sono invece 12.139, in aumento di 36 rispetto a ieri.

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le regioni che registrano più nuovi contagi nell'ultimo giorno, rispettivamente 76, 63 e 44 su un totale di 347 nuovi casi di Covid. Molise e Sardegna sono le uniche regioni a contagi zero, mentre i nuovi casi sono inferiori a dieci in 10 regioni.

Da notare che nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 53.298 tamponi, in calo rispetto a ieri quando i test effettuati erano stati 59.196.