400 euro Reddito di Emergenza nel dl Agosto: ecco come ottenerli

Reddito di emergenza, ad agosto arriverà un ulteriore assegno per chi non ha altre forme di sostegno al reddito personale e/o familiare. Ecco come ottenere la somma stabilita.

La nuova bozza del decreto legge di Agosto, prevede tra le altre misure un nuovo assegno da 400 euro per il Reddito di emergenza voluto a sostegno delle famiglie rimaste senza alcuna forma di sostegno economico.

Per ora non vi è certezza assoluta del nuovo assegno, ma è molto probabile che sarà introdotto insieme all’erogazione di ulteriori 200 milioni di euro da destinare ai Comuni italiani in affanno.

Come per i precedenti assegni, il Reddito di emergenza va dai 400 euro agli 800 euro, che possono salire a 840 euro se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità.

Vediamo come si ottiene il Reddito di emergenza

Come aveva previsto il decreto Rilancio per i precedenti assegni, il Reddito di emergenza è destinato a nuclei familiari privi di altre forme di sostegno al reddito, e che quindi non beneficiano già del Reddito di cittadinanza o di altri ammortizzatori sociali.

Gli aventi diritto posseggono un patrimonio mobiliare inferiore a 10 mila euro, che sale di 5 mila euro per ogni componente famigliare in più, ma fino a un massimo di 20 mila euro.

L’Isee non deve superare i 15 mila euro invece, inoltre, il beneficio non si deve a chi già usufruisce dell’indennità lavoratori marittimi o l’indennità autonomi.

Per ottenere il Reddito di emergenza bisognerà presentare la domanda all’Inps entro il 15 ottobre 2020. Per la presentazione del modello ci si può rivolgere anche ad un Caf o al Patronato di fiducia.

Bisognerà ovviamente attendere l’esito del Consiglio dei ministri che approverà il testo definitivo del dl di Agosto per avere l’ufficialità della misura.