Bollettino di oggi: 201.642 guariti (+319), 35.190 deceduti (+3), 12.924 casi attuali (+230)

Continua l'aumento dei casi attuali da coronavirus in Italia, lo rivela il bollettino del ministero della Salute.

Secondo il bollettino, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 552 nuovi casi di Covid-19. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale così a 249.756.

Nell'ultimo giorno 319 persone sono guarite dal Covid, dato sostanzialmente stabile rispetto a ieri con 347 guariti. Complessivamente le guarigioni dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono state ad oggi 201.642.

Oggi 3 persone sono decedute per Covid, la metà rispetto a ieri dove le vittime erano state 6. In Italia il coronavirus si è portato via le vite di 35.190 persone.

Le persone attualmente positive al coronavirus riprendono a crescere: oggi l'aumento dei malati è stato pari a 230, mentre ieri era stato di 48. Nonostante il deciso aumento, la situazione negli ospedali continua a rimanere sotto controllo: in terapia intensiva si trovano 42 pazienti, come ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 779, +17 rispetto a ieri. Le persone asintomatiche o con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento tornano ad essere superiori a 12mila, fermandosi a 12.103 (ieri erano 11.890).

Dei 552 nuovi contagi registrati oggi, in prevalenza si registrano in Veneto con 182 nuovi casi, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna con rispettivamente 69 e 54. Nessuna regione è a zero contagi, mentre otto registrano meno di 10 nuovi contagi.

Da notare che nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 59.196 tamponi, in leggero aumento rispetto a ieri quando i test effettuati erano stati 58.673.