Weekend di Agosto da bollino nero sulle strade: 4 italiani su 10 in vacanza

Pronti a partire per le vacanze, 4 italiani su 10 ci vanno ad agosto e il weekend 7-9 agosto è da bollino nero sulle strade e autostrade italiane. Mare, montagna e campagna prese d'assalto.

Il secondo weekend di agosto del 7,8 e 9 agosto è considerato da bollino nero per le strade e autostrade italiane, con 4 italiani (e più) su 10 che andranno in vacanza ad agosto riferisce Coldiretti.

La paura del virus, infatti, “ha spinto molti a rimandare il più possibile la partenza per attendere un miglioramento della situazione”. Come conseguenza ci sono molte località turistiche italiane che sono sold out o quasi per la settimana di ferragosto.

L’indagine condotta da Ixè per Coldiretti, indica la mattina di sabato 8 agosto come la fascia temporale con la maggiore criticità per le autostrade e le strade italiane che conducono alle località di villeggiatura, sia di mare che di montagna.

2,1 milioni italiani in vacanza ad agosto

Secondo l’indagine Coldiretti ad agosto 2,1 milioni di italiani andranno in vacanza. Una boccata di ossigeno per il settore del Turismo che ad agosto perderà soltanto (si fa per dire) l’11% di introiti, rispetto al -54% di giugno e al -33% di luglio.

Montagna, spiaggia e turismo di prossimità

La spiaggia d’estate è il culto degli italiani, ma la montagna tiene bene e anzi ha subito una riscoperta questa estate.

Per quanto riguarda il turismo di prossimità, favoriti i piccoli borghi e i centri minori nelle campagne italiane.

Sono invece le città a soffrire per la mancanza dei turisti stranieri che d’estate riempiono i siti d’arte, mentre gli italiani affollano le località di mare.

Dato molto significativo, il 93% degli italiani ha deciso di restare nei confini nazionali e di trascorrere il suo periodo di vacanza, per lungo o breve che sia, in una località italiana.

Una scelta che farà bene al Turismo italiano in assenza dei turisti stranieri.

Vacanze sotto casa

Secondo l’indagine Coldiretti, il 25% degli italiani che andranno in vacanza ad agosto trascorreranno le ferie in una destinazione vicino casa, ovvero all’interno dei confini “della propria regione di residenza”.

Per le prime vacanze di prossimità al tempo della pandemia, gli italiani hanno scelto la casa, in particolare la seconda casa di proprietà o quella di amici e parenti, oppure prendendola in affitto.

Molto gettonati anche i campeggi e i camper, mentre sono in sofferenza gli alberghi.

Gli agriturismi vengono riscoperti, anche quelli più interni e delle volte non immediatamente raggiungibili.

“La tendenza – scrive Coldiretti – è quella di una riscoperta di un patrimonio enogastronomico nazionale che non ha rivali al mondo con la ricerca del cibo e il vino locali diventata il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy nel 2020 con circa 1/3 del budget destinato proprio all’alimentazione per consumi al ristorante o per l’acquisto di souvenir.”