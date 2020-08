Il 60° Salone Nautico di Genova prenderà il largo in ottobre

Il 60° Salone Nautico di Genova pronto al varo dall'1 al 6 ottobre 2020, la città di Genova supporta il grande evento internazionale organizzato in totale sicurezza.

Il 60° Salone Nautico di Genova si farà, il presidente de I Saloni Nautici, Saverio Cecchi, lo ha annunciato con “soddisfazione” giovedì 6 agosto ringraziando la città di Genova e la Regione Liguria per il supporto.

Dall’1 al 6 ottobre 2020 Genova accoglierà gli amanti europei del mare in un contesto di sicurezza per tutti e con il Ponte San Giorgio già in piena attività.

L’obiettivo è di creare un evento con “layout flessibile e adattabile ai vari scenari”, in cui gli espositori saranno il cuore del Salone. Confermata la presenza dei cantieri più importanti sia di livello nazionale che estero, tra cui: Amer Yachts, Arcadia, Azimut-Benetti, Gruppo Ferretti, Pardo, Princess, Sanlorenzo, Sunseeker e VanDutch.

Non mancheranno i cantieri della vela, a partire da Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau, Vismara e molti altri ancora.

Al 60° Salone Nautico di Genova una sezione speciale sarà dedicata alle Superboat, e sarà “al gran completo tutto il mondo del fuoribordo” ed è confermata anche la partecipazione “del mondo dell’accessoristica” e dei servizi nautici.

60° Salone Nautico di Genova sicuro

La sicurezza sanitaria al 60° Salone Nautico di Genova sarà garantita da una task force di esperti che va dal settore legale a quello ingegneristico e sanitario, che metterà in campo un piano “in linea con i parametri dell’Oms”, si legge nel comunicato stampa rilasciato dall’Organizzatore dell’evento.

Sotto il profilo dell’accesso agli spazi, il Salone Nautico è stato ripensato. I ticket di accesso si comprano online (già disponibili sul sito del Salone) e l’accesso al Salone sarà monitorato senza arrecare disagio ad espositori e visitatori.

Inoltre, buona parte dell’esposizione sarà ospitata negli ampi spazi all’aperto del Salone Nautico di Genova e questo consentirà una gestione senza stress e in sicurezza dei flussi di persone.