Ministro Azzolina: assumeremo 84.000 insegnanti precari

Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato che verranno assunti 84.808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Lo ha dichiarato in onda su una trasmissione su La7 dopo aver ricevuto il via libera del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Oltre agli 84.808 insegnanti verranno assunti a tempo indeterminato. 11.000 persone per il personale Ata.

Inoltre il ministro ha annunciato ieri l'approvazione del Protocollo di sicurezza per la ripresa del nuovo anno scolastico a settembre nel quale sono contenute tutte le regole e limitazioni per tornare in classe. Per quanto riguarda gli ingressi scaglionati saranno i singoli istituti a decidere mentre per l'uso delle mascherine durante le lezioni si attende l'opinione del comitato scientifico.

Per quanto riguarda i più piccoli il ministro ha dichiarato che negli asili non sarà obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza.

La firma del Protocollo di sicurezza

Il protocollo per la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza è stato firmato ieri mattina dal ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e i rappresentanti dei sindacati della scuola presso la sede del Ministero.

Il protocollo definisce con esattezza le modalità di ingresso e di uscita dai complessi scolastici, l’help desk per le scuole, e l’igienizzazione degli spazi scolastici.

Il protocollo sulla sicurezza negli ambienti scolastici è uno strumento realizzato nell’ottica della scuola vista come luogo di lavoro degli insegnanti, ma il beneficio ricade anche sugli studenti e sulle famiglie perché va a stabilire le norme di comportamento che anche gli studenti dovranno applicare per ridurre al minimo le potenziali occasioni di contagio.