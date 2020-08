Snam e Microsoft avviano progetto congiunto cloud e IoT

Snam e Microsoft insieme per creare la rete gas 4.0, aiuterà a diminuire le emissioni di CO2 e ridurrà le perdite di sistema di metano sulla rete.

Reti energetiche e nuove tecnologie sempre più in simbiosi. Snam spa e Microsoft Italia stringono una partnership commerciale per sviluppare soluzioni capaci di abilitare l’evoluzione digitale delle reti energetiche grazie al cloud computing e all’Internet of Things (IoT).

Grazie all’infrastruttura “hybrid cloud” che le due società svilupperanno insieme, Snam avrà a sua disposizione una capacità di elaborazione dei dati elevata. Grazie poi alla tecnologia IoT che consente la connessione di sensori alla rete, Snam potrà controllare e gestire la sua rete gas in modo più efficiente e sicuro.

Il vantaggio aggiuntivo, oltre alla sicurezza e all’affidabilità della rete gas, riguarderà la transizione energetica.

Architettura digitale all’avanguardia

In autunno nascerà un'architettura digitale capace di erogare dal cloud alcuni dei servizi oggi forniti da Snam. I clienti della rete gas accederanno quindi agli applicativi commerciali attraverso il software in cloud approntato da Microsoft sulla sua piattaforma Azure.

Intelligenza artificiale e machine learning coadiuveranno Snam per una rete del gas proiettata nel futuro dell’Industria 4.0, sempre più parte del presente.

Progetto SnamTec

Attraverso il progetto SnamTec, Snam ha messo 1,4 miliardi di euro nel progetto di digitalizzazione del suo business che ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza delle sue attività tradizionali e di ridurre del 40% le emissioni di metano e di CO2 diretta e indiretta entro il 2030.

Il progetto, che nel suo complesso impegna 6,5 miliardi entro il 2023, ingloba anche i nuovi asset biometano, idrogeno e mobilità sostenibile.