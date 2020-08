Scuola, Azzolina e sindacati firmano protocollo sulla sicurezza

Il protocollo per la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza è stato firmato questa mattina dal ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e i rappresentanti dei sindacati della scuola presso la sede del Ministero.

Il protocollo definisce con esattezza le modalità di ingresso e di uscita dai complessi scolastici, l’help desk per le scuole, e l’igienizzazione degli spazi scolastici.

Il protocollo sulla sicurezza negli ambienti scolastici è uno strumento realizzato nell’ottica della scuola vista come luogo di lavoro degli insegnanti, ma il beneficio ricade anche sugli studenti e sulle famiglie perché va a stabilire le norme di comportamento che anche gli studenti dovranno applicare per ridurre al minimo le potenziali occasioni di contagio.

“Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità”, ha scritto il ministro Azzolina sulla sua pagina Facebook.

Regole chiare che danno certezze

Nel ringraziare “le Organizzazioni sindacali e quanti nel Ministero si sono impegnati per questo risultato molto atteso dalle scuole”, la Azzolina spiega che quelle contenute nel protocollo sono “regole chiare che danno certezze a dirigenti scolastici, personale, famiglie, alle ragazze e ai ragazzi che si apprestano a tornare nelle aule”.

I fondi per la scuola ci sono

Per quanto riguarda i fondi a disposizione della scuola il ministro Azzolina torna sull’argomento per confermare che “come Governo avevamo promesso di trovare le risorse per la ripresa e lo abbiamo fatto: abbiamo 2,9 miliardi e stiamo mettendo anche fondi per consentire agli Enti locali di affittare spazi per le lezioni. Non era un risultato facile, ma lo abbiamo ottenuto”.