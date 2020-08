Ultimi dati aggiornati sul Covid-19 in Italia

Pubblicati i nuovi dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 384 nuove infezioni. Oltre 200mila i guariti. Sono solo 10 le vittime nelle ultime 24 ore.

Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto i 248.803, dato comprensivo di contagiati, guariti e vittime, con un'aumento di 384 unità.

Nell'ultimo giorno sono morte 10 persone mentre il bilancio complessivo delle vittime di Covid-19 raggiunge quota 35.181.

La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 210 unità, che porta il totale dei guariti a 200.976.

Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus risulta di nuovo in aumento rispetto al calo del giorno precedente, giungendo ad un totale di 12.646, con un aumento di 164 unità.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi, 41 sono quelli ricoverati in terapia intensiva, 764 i ricoverati con sintomi mentre la maggioranza, 11.841 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.