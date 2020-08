Potenza, salvataggio di due automobilisti intrappolati in un sottopasso allagato - Video

Due automobilisti che erano rimasti intrappolati in un sottovia allagato a causa dei violenti nubifragi abbattutisi sulla città di Potenza sono stati salvati dall'Esercito.

Decisivo l'intervento di una pattuglia dell'Operazione Strade Sicure che, come è possibile vedere nel video pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter delle Forze Armate italiane, ha permesso ai due uomini di mettersi in salvo in tutta sicurezza

Ieri a Potenza una pattuglia dell’Operazione #StradeSicure è prontamente intervenuta per salvare due automobilisti rimasti intrappolati in un sottovia allagato a causa di un violento nubifragio che ha colpito la città. #EsercitoItaliano #noicisiamosempre #dipiùinsieme pic.twitter.com/YWxb3JfPcs — Esercito Italiano (@Esercito) August 5, 2020

​Ieri un fortissimo acquazzone si è abbattuto sul capoluogo della Basilicata, provocando allagamenti e danni, con alcune delle strade cittadine che si sono trasformate in dei veri e propri fiumi in piena.

Particolarmente colpita la parte bassa della città, come il Rione Rossellino dove ha avuto luogo l'intervento di salvataggio.

Nonostante il caldo afoso che sta interessando gran parte dell'Italia, un recente rapporto della Coldiretti ha messo in luce come quest'estate in tutta la penisola si siano verificati violenti temporali con una media di 3 grandinate al giorno su tutto il territorio nazionale.