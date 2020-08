E' morto Sergio Zavoli: a 96 anni si spegne un simbolo del giornalismo italiano

L'ex direttore della Rai, noto giornalista, scrittore e politico Sergio Zavoli si è spento nella propria abitazione romana all'età di 96 anni

Nato a Ravenna il 21 settembre del 1923, nel corso della sua vita Zavoli aveva ricoperto tra il 2001 e il 2013 anche la carica di senatore, prima per i Ds, poi per l'Ulivo ed infine per il Partito Democratico.

La sua carriera giornalistica ebbe inizio nel 1947 al Giornale Radio diretto da Antonio Piccone Stella. Raggiunse la prima notorietà con i documentari 'Scartamento ridotto', 'Notturno a Cnosso', per il quale ricevette il premio Italia 1954 e Clausura, vincitore del premio Italia 1957 e in seguito tradotto in sei lingue.

Tra il 1980 e il 1986 era stato presidente della Rai, per la quale aveva realizzato programmi entrati poi nella storia del giornalismo italiano quali 'La Notte della Repubblica', 'Viaggio intorno all'uomo' e 'Viaggio nel Sud'.