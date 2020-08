Covid: mascherina obbligatoria fino a Ferragosto, ma potrebbe esserci proroga

A quanto si apprende da fonti di governo, il Dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare le linee guida ad oggi in vigore e viene considerato appurato il rinnovo dell'obbligo delle mascherine per il contenimento del contagio. Al momento l'obbligo di mascherina è esteso fino a Ferragosto, ma potrebbe essere in cantiere una nuova proroga.

L'ordinanza adottata il primo agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza conferma l'obbligo di mascherina "nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". L'obbligo non viene applicato ai bambini con meno di sei anni o ai disabili.

Rapallo: obbligo mascherine prorogato fino a metà ottobre

Il comune di Rapallo proroga fino al 15 ottobre l'obbligo di indossare la mascherina, anche all'aperto, laddove non si riesca a mantenere la distanza interpersonale tra persone non conviventi. L'ordinanza è stata firmata ieri dal sindaco Carlo Bagnasco.

La mascherina resta sempre da indossare sui mezzi di trasporto pubblico locale, su taxi e veicoli di noleggio con conducente per il trasporto delle persone. Secondo quanto scritto nell'ordinanza sono esenti dall'obbligo "i bambini al di sotto dei sei anni; le persone con disabilità o patologie certificate non compatibili con l'uso continuativo di protezione delle vie respiratorie; coloro che svolgono un'attività sportiva o motoria purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria".

Covid in Italia, gli ultimi dati

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto i 248.070, con un'aumento di 239 unità. Nell'ultimo giorno sono morte solo 8 persone mentre il bilancio complessivo è di 35.154. La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 231 unità, che porta il totale dei guariti a 200.460.