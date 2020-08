Civitavecchia, due navi da crociera in isolamento: tre membri dello staff positivi al Covid

Due navi della Costa Crociere si trovano ferme in isolamento al porto di Civitavecchia per tre membri dello staff risultati positivi al Covid. Due dei positivi si trovano ora ricoverati all'ospedale Spallanzani, mentre il terzo è in isolamento sulla nave.

Due navi da crociera della Costa Crociere (Costa Deliziosa e Costa Favolosa) si trovano al momento ferme in isolamento al porto di Civitavecchia in seguito alla scoperta di tre membri dello staff positivi al Covid. Si tratta di due dei 28 membri dell'equipaggio provenienti dalle Filippine a bordo della Costa Deliziosa e uno appartenente allo staff della Costa Favolosa sempre proveniente dalle Filippine.

"Allo stato attuale, due di loro - facenti parte dell'equipaggio di Costa Deliziosa - sono assistiti in buone condizioni presso strutture ospedaliere di zona e il terzo - parte del personale di Costa Favolosa - si trova in isolamento sulla nave stessa, anch'egli in buone condizioni di salute" ha comunicato la compagnia di Costa Crociere.

Rispettate le procedure di controllo di Costa Crociere

La Costa Crociere sottolinea di aver rispettato tutte le procedure previste, che comprendono rigidi controlli sulle condizioni dei membri dell'equipaggio.

"Ciascun marittimo viene, infatti, sottoposto ad una serie di test sanitari nel proprio Paese di origine, ospitato in strutture dedicate e sottoposto ad un tampone prima della partenza per l'Italia. Al momento dell'arrivo in Italia, viene svolto un secondo tampone e tutto il personale osserva un periodo di due settimane di costante monitoraggio sanitario. Solo a fronte dell'esito negativo di tutti questi controlli, il membro dell’equipaggio è giudicato idoneo all'attività di bordo" dichiara la compagnia Costa Crociere.

Il commento del sindaco di Civitavecchia: "Rimane la preoccupazione"

"Ho appreso questa notizia certo non con piacere. Le navi sono una risorsa per Civitavecchia e guai a chi tocca il crocierismo, ma un po' di preoccupazione c'è. Ora sto rientrando per avere un'analisi più precisa. Stasera incontrerò il vicesindaco che ha seguito da vicino la vicenda, in mia assenza. Sono stato avvertito ieri sera, mi hanno poi chiamato dalla Asl minimizzando, devo dire, perché mi hanno detto che sono un paio di persone allo Spallanzani, comunque isolate e non posso scendere. Questo è consolante, ma rimane la preoccupazione, proprio ora che eravamo quasi Covid free, di ricominciare da capo con queste benedette navi" ha riferito Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, al portale Adnkronos.

Dal primo agosto Costa Crociere è una delle compagnie di crociere autorizzata ad attraccare a 6 porti della Grecia.